Vedení Prahy schválilo zakázku na dostavbu vnitřního okruhu

„Jsem ráda, že jsme na radě našli shodu a hlasy celé koalice prošel návrh pokračování městského okruhu v původně zamýšlené variantě,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Dodala, že tuto variantu podporuje celý zastupitelský klub ANO.

Primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) se neúspěšně pokusil nechat zakázku schválit už minulý týden na mimořádné radě. Tehdy narazil na odpor Trojkoalice, která před časem prosadila vypracování studie alternativní trasy okruhu. Tato studie má být hotova až v polovině příštího rok (psali jsme zde).

Město by se po zpracování studie mělo rozhodnout, jestli zvolí stávající projekt, který už má platný posudek vlivu na životní prostředí (EIA), nebo povrchové řešení, které navrhla Trojkoalice.

Kudy povede východní část Městského okruhu

„Kdyby došlo k jinému dopravnímu řešení, tak město může od smlouvy odstoupit,“ uvedl Dolínek.

Aby měli zastupitelé čas si tisk prostudovat, předloží ho koalice až na následujícím zasedání zastupitelstva v listopadu. Opoziční TOP 09 to kritizuje.

„Je to naprosto nehorázná manipulace tématem, kdy se chtějí všichni tvářit, že okruh chtějí, ale pouze to odsouvají na termín po volbách,“ uvedl šéf zastupitelského klubu TOP 09 Václav Novotný.

Dodal, že jeho strana bude tento čtvrtek na zastupitelstvu prosazovat okamžité projednání zakázky, a pokud neuspěje, zváží svolání mimořádného zastupitelstva ještě před volbami.

Trojkoalice se přiklání k variantě s méně tunely

Trasa, které se zakázka týká a kterou preferují ČSSD a ANO, se skládá ze tří úseků. Prvním je 3,2 kilometru dlouhý úsek z Pelc-Tyrolky na Balabenku, kde mají být dva tunely. Druhý úsek mezi Balabenkou a Štěrboholskou by měl jeden tunel a třetí částí je 1,35 kilometru dlouhá Libeňská spojka. Tam by tunel měřil 865 metrů.

Pokud město ve finále zvolí tuto variantu, v ideálním případě by mělo v roce 2021 získat územní rozhodnutí a v roce 2023 stavební povolení.

Trojkoalicí preferovaná alternativní trasa vychází ze staršího návrhu městského Institutu plánování a rozvoje a vedla by z větší části nad zemí. Počítá s vedením dopravy po dvou trasách, které už existují.

Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh. Postavit by bylo nutné jen úsek o délce zhruba 3,5 kilometru, zahrnující nový tunel.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.