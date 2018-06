VIDEO: Prodloužená trasa metra C slaví 10 let, některé stanice chátrají

Od slavnostního přestřižení pásky a zprovoznění zatím posledního úseku červené linky metra C do Letňan uplynulo minulý měsíc celých deset let. Trasa o délce 4,6 kilometru vyšla tehdy hlavní město na více než patnáct miliard korun a výrazně usnadnila život desítkám tisíc obyvatel z okolní, převážně sídlištní zástavby Ďáblic, Střížkova, Proseka, Letňan, Čakovic, Kbel nebo Vinoře.

Dopravní podnik podle aktuálního vyjádření za roky provozu do oprav čtyř stanic Ládví, Střížkov, Prosek a Letňany neinvestoval ani korunu, s výjimkou nákladů na běžnou údržbu. To ovšem neznamená, že by žádné vady na kráse neměly.

Cestující si stěžují na opadávající keramické dlaždice v Letňanech i na Proseku. Po několika letech neúspěšných pokusů o reklamaci u společnosti Metrostav, která se na výstavbě podílela, dopravní podnik sám přistupuje k první rekonstrukci.

„V letošním roce plánujeme opravu soklů na vstupech do stanice Letňany, kde obklady nadále opadávají,“ informuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Menší investice půjde i na stanici Střížkov, kde vznikne opatření proti sedání holubů, kteří znečišťují exkrementy rozlehlou celoskleněnou konstrukci.

Ládví je ze stanic nejvytíženější

Od začátku provozu je v celém úseku nejvytíženější stanice Ládví. V roce 2008 tudy v pracovní den průměrně prošlo 31 tisíc lidí. Následně tyto počty stouply, v posledních letech ale stagnují a podle aktuálních informací činí denní obrat 39 tisíc cestujících.

Ve zbylých třech zastávkách už není nárůst od otevření tak vysoký. V Letňanech průměrně projde 31 tisíc osob, na Střížkově jich je 25 tisíc a na Proseku 15 tisíc každý den.

Nejvíce kritiky se při budování trasy sneslo na umístění konečné stanice Letňany, která dodnes stojí v polích. Při cestě na letňanské sídliště i do místního nákupního centra musejí lidé přestoupit na autobus a také do veletržního areálu to je odtud ještě dalších několik stovek metrů. Tehdejší vedení Prahy zdůvodňovalo výstavbu stranou od obydlené části mimo jiné i plánem využít okolní plochy pro olympijský stadion a další sportoviště.

Z velkolepých plánů však sešlo, s výjimkou občasných koncertů zůstávají zdejší plochy dodnes nevyužité. Nic na tom nezměnil ani smělý návrh z roku 2016 tehdejšího ministra financí Andreje Babiše (ANO).

Podle něj měla na pláni u stanice metra vzniknout za zhruba šest miliard korun vládní čtvrť pro jedenáct tisíc úředníků několika ministerstev, hlavní město ale o žádné nové výstavbě v okolí vestibulu neuvažuje.

Lukrativní stavební plochy donedávna stály také vedle stanice Střížkov, jejíž nadzemní část podle návrhu architekta Patrika Kotase vyšla město na 600 milionů korun. Tady se už ale s definitivní platností stavět nebude. Letos v dubnu pozemky od investorské společnosti OC9 po devíti letech složitých jednání a anketě mezi místními obyvateli odkoupila za 175 milionů korun Praha 9. Plocha bude přičleněna k sousednímu parku Přátelství.

Stanice metra Letňany se rozpadá. Obklady se válí po poli (19. 2. 2018)

VIDEO: Stanice metra Letňany se rozpadá. Obklady se válí po poli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Okolí stanice Ládví se potýká se špínou a nevzhledností. I přes řadu komplikací zdejší radnice Prahy 8 nadále připravuje obnovu veřejných ploch, zázemí pro trhy, dětské hřiště, výsadbu nových stromů i instalaci moderního mobiliáře. Na konci června začnou úředníci vybírat stavební firmu, která přeměnu provede. „Věříme, že v září konečně s úpravami začneme,“ říká starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

I přes současné problémy s plánovanou výstavbou nové linky metra D hodlá hlavní město trasu C prodloužit až do Čakovic. Jednak kvůli stále se rozšiřující zástavbě severně od Letňan a také kvůli množství mimopražských řidičů, kteří v oblasti nechávají svá auta při cestě do práce.

„V tuto chvíli už existují tři nebo čtyři varianty se dvěma či třemi zastávkami. Nyní bychom měli vybrat nejlepší řešení z pohledu rozvoje dané oblasti, dojezdových vzdáleností i podle možnosti umístění dalších záchytných parkovišť,“ nastínil plány náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Přesto však není příliš reálné, aby nový úsek vznikl dříve než za deset let.