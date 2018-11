Most u Národního divadla prochází zátěžovou zkouškou, tramvaje jezdí oklikou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

První nákladní vozidlo naložené štěrkem najelo na most Legií krátce před 19. hodinou a krátce před půl osmou začalo přejíždět sem a tam. To je první fáze zkoušky. Během večera pak na most postupně najede všech šest vozidel zatížených štěrkem.

„Na mostě bude přejíždět šest nákladních vozů o celkové hmotnosti 180 tun. Přitom budeme sledovat mostní oblouky a měřit míru poškození konstrukce,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Památkově chráněný most budou pracovníci TSK prověřovat také v dalších dnech. Do pilířů navrtají sondy až do podzákladů, odkud budou odebírat vzorky. Také provedou nutné opravy konstrukce.

„Z prováděných diagnostických prací, zahrnujících statický, materiálový a stavebně historický průzkum, vzejde ucelený podklad pro projektovou dokumentaci rekonstrukce mostu,“ uvedla již dříve Lišková.

Most Legií zůstane po celý týden uzavřený pro auta i tramvaje. Pro řidiče je naplánována objízdná trasa přes Jiráskův most. Pro pěší je průchozí jižní chodník i vchod na Střelecký ostrov.

Opravy Lanového mostu Dopravní omezení čeká na řidiče také u Lanového mostu. Pracovníci TSK zde budou od úterý 20. listopadu do 1. prosince opravovat silnici ve směru do centra. Uzavřen bude pravý jízdní pruh.

TSK uzavírku naplánovalo společně s dopravním podnikem, který týdenní výluku využije k opravě tramvajové tratě u Národního divadla.

Oprava na týden přeruší provoz v úseku Národní divadlo - Újezd. Tramvajové linky 2, 9, 16, 17, 22, 23, 97, 98 a 99 pojedou po výlukových trasách.

Po dobu opravy trati vznikne zastávka Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše (směr Čechův most) a pro noční linky v Letenské ulici u křižovatky s ulicí Klárov (v obou směrech).

Výsledky kontroly mostu by měly být zveřejněny příští rok v létě. Samotná oprava by se měla uskutečnit až okolo roku 2022.