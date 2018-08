Strženou lávku v Nymburce nahradí přívoz, začne jezdit v září

„Chceme dát občanům více možností, jak se dostat přes řeku, a tím jim cestu na druhou stranu usnadnit. Tato varianta už byla zvažována v lednu letošního roku, ale z důvodu obav o stav lávky od tohoto záměru bylo upuštěno, protože loď by musela plout v její blízkosti,“ řekl starosta města Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk).



Loď pojme až 50 lidí a nástup bude umožněn také cyklistům nebo matkám s kočárky. Nástupní mola budou tam, kde dřív stála stržená lávka.

Přívoz bude zajišťovat loď Blanice, která bude jezdit v pracovní dny od 7 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 19 hodin a v neděli od 10 do 19 hodin. Jezdit bude na znamení. Kdo bude chtít převézt, bude muset jen mávnout na kapitána. Na molech bude k dispozici také telefonní číslo na posádku.

Pro pěší byla lávka uzavřena už loni v prosinci a letos na začátku srpna ji nechalo město zdemolovat kvůli špatnému stavu. Na druhý břeh se lidi dostanou přes železniční most, což znamená více než kilometrovou cestu. U bývalé lávky je most pro auta, ale ten není určen pro pěší.

Od 15. ledna město zavedlo bezplatnou autobusovou dopravu mezi náměstím Přemyslovců a Zálabím na druhé straně řeky. Lidé mohou jezdit autobusem zdarma mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk Náměstí.