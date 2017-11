Na nových parkovištích P+R stojí jen auta správců, řidiči o nich nevědí

Na třech rozlehlých asfaltových parkovištích je od poloviny října řidičům zdarma k dispozici na 540 míst (o jejich zprovoznění jsme psali zde). Zatím je ale nikdo nevyužívá.

Přitom hlavní město se dlouhodobě potýká se zoufalým nedostatkem parkovacích míst. Magistrát sice loni na podzim představil plán na vybudování šedesátky nových záchytných P+R ploch, které měly přetíženému městu odlehčit, jenže uvést do provozu se je nedaří.

V některých případech město stále shání všechna potřebná povolení, jinde plánům brání obyvatelé Prahy, kteří se obávají nárůstu dopravy ve svém okolí.

Kvůli zdlouhavým přípravám se proto město rozhodlo využít už stojící stará odtahová parkoviště a narychlo je přeměnilo právě na nová P+R. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek z ČSSD všechny tři plochy slavnostně otevřel letos 12. října. O tři týdny později je oproti velkým očekáváním situace tristní. Redaktor iDNES.cz na místě zjistil, že nově otevřené plochy na Kotlářce, ve Švehlově ulici a v Písnici zůstávají až na pár výjimek zcela prázdné. Přitom jsout to bezplatná a dokonce hlídaná stání.

Náměstek Dolínek odmítá, že za to může magistrát. „Řidiči se při každé novince v dopravě musí naučit ji využívat, vždy to nějaký čas trvá. Pro ně to znamená změnu zažitých návyků, což obvykle nejde ze dne na den. Navíc je nutné si zvyknout, že ne každé záchytné parkoviště může být přímo u metra. Tam už prostě nejsou volné pozemky,“ hájí se Dolínek.

Přitom se zdá, že hlavním problémem je především to, že řidiči o možnosti zastavit na nově zřízených parkovištích nevědí. Na příjezdových komunikacích i u parkovišť totiž chybějí výraznější cedule. Tento nedostatek náměstek uznává a slibuje doplnit značení a zároveň také lépe informovat samotné řidiče. Kdy se tak stane, ovšem nesdělil.

Kotlářku řidiči míjejí

Parkoviště na Kotlářce stojí na výhodném místě podél Plzeňské ulice v Praze 5. Za prací tudy každý den míří tisíce lidí převážně z oblastí kolem Berouna, Rudné nebo ze Zličína. Do deseti minut se dostanou na metro Anděl, přesto ve všední den dopoledne tady stojí pouze tři vozy.

Parkoviště je navíc stále neupravené, z rozpraskaného asfaltu roste plevel, chybějí i bílé čáry, které by označovaly jednotlivá parkovací stání. Podle zdejšího hlídače tady zatím parkovalo nejvíce šest aut najednou.

Parkoviště v Libuši je daleko od metra

Snad ještě hůř je na tom parkoviště v Písnici v pražské Libuši, které se nachází přímo naproti tržnici SAPA. Tady v pondělí dopoledne stálo auto jediné. A to nebyla výjimečná situace.

„Jezdím často kolem a víc než tři auta jsem tady zatím neviděl. Parkoviště je mrtvé a nikdo o něm neví. Žádné cedule sem řidiče nenavádějí,“ říká starosta Libuše Jiří Koubek z TOP 09.

Druhý důvod, proč jsou stání prázdná, je podle něj ten, že neleží na místě, odkud se řidiči rychle dostanou do centra města. Většina řidičů se snaží dojet až do blízkosti některé ze stanic metra C, tvrdí Koubek. A dodává, že parkoviště by bylo užitečnější, pokud by se na něm mohlo parkovat i přes noc, což by využili rezidenti z okolního sídliště. Takovou možnost Dolínek nevylučuje. „Pokud bude ze strany obyvatel zájem, tak se tomu určitě nebráníme,“ dodává.

Od otevření jen jedno auto

Se zájmem řidičů na tom není lépe ani třetí parkoviště, které je umístěno u Švehlovy ulice v Praze 10 v Zahradním Městě. I tady by lidé marně hledali značky upozorňující na možnost zaparkovat.

Zdejší správce podle svých slov za poslední dva týdny vpouštěl pouze jedno auto. Přitom nedaleké parkoviště P+R u metra Skalka bývá přeplněné.



