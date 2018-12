Do pražské nádražní haly zatéká z parkoviště, SŽDC chce jednat s městem

Kvůli hlavnímu nádraží vede se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC)soudní spory bývalý nájemce, společnost Grandi Stazioni.

Části stropu nové odbavovací haly, nad kterou je parkoviště, jsou podle generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody v dezolátním stavu.

Nádraží má sice opravenou střechu, ale do odbavovací haly se stropem dostává voda z parkoviště a přilehlé magistrály, které jsou nad halou. Proto je v ní nyní rozmístěno několik nádob na vodu.

„Musíme začít konat a také se zamyslet, co se samotnou plochou parkoviště dále do budoucna. Rekonstrukce je nezbytná,“ řekl Jiří Svoboda.



Rekonstrukce budovy, která vyšla na miliardu korun, se přitom uskutečnila před sedmi lety.

SŽDC chce vedení Prahy nastínit některé projekty pro další využití plochy, na které je dnes parkoviště. „Celá plocha nemusí být dál parkovištěm, může zde vzniknout i volná zóna, která by více korespondovala s atmosférou historického objektu Fantovy budovy, která je naproti,“ podotkl Svoboda.

Veřejnou soutěž na opravu vnějšího pláště Fantovy budovy chce organizace vyhlásit nejpozději v úvodu příštího roku, samotné práce by mohly začít v létě.

Oprava by podle plánů správy železnic měla vyjít na zhruba 160 milionů korun, částku však mohou změnit ještě například výsledky restaurátorských prací na památkově chráněné budově.

Později by měla přijít na řadu i rekonstrukce vnitřních částí. SŽDC v současnosti řeší budoucí využití stavby. „Částečně směřujeme k tomu, že by její využití nemělo být jen na čistě komerční bázi, jako v dolní části nádraží, ale mohlo by se jednat o kulturní a společenské prostory, například pro galerii nebo koncerty,“ uvedl Svoboda. Náklady na celkovou rekonstrukci by se tak vyšplhaly na miliardu korun.

Rekonstrukce historické secesní budovy pojmenované po architektovi stavby Josefu Fantovi měla být původně hotová do roku 2013. Firma Grandi Stazioni, která měla nádraží v pronájmu od roku 2003, však opravy nestihla a SŽDC jí v roce 2016 neprodloužila smlouvu.

Italská firma opravila jen vnitřek centrální části s takzvanou Fantovou kavárnou. Boční trakty včetně fasády památkově chráněného objektu dosud na opravy čekají.

Grandi Stazioni kvůli nádraží podala na SŽDC celkem čtyři žaloby. Firma v nich požaduje určení vlastnického práva ke staré i nové hale nádraží a zároveň se domáhá náhrady škody za neprodloužení nájmu a zaplacení prostavěných nákladů.

Soud zatím pravomocně rozhodl pouze v jedné z nich, když zamítl nároky firmy na vlastnictví Fantovy budovy.

