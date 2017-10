Středočeské ANO chce změny v krajské vládě, volá po odchodu radních za STAN

„Vznesli jsme požadavek na hnutí STAN, aby zvážili změnu personální ve svých odborech, a to zejména jsme požádali o výměnu pana radního Macháčka a pana radního Michalika,“ uvedla Jermanová. Záležitost budou řešit zástupci koalice příští pátek na dohodovacím řízení.



Macháček podle hejtmanky špatně řídí svůj odbor investic a majetku, radní pro regionální rozvoj Michalik se nedostatečně věnoval dotacím na kotle, kvůli nimž se stály na úřadech fronty.



Náměstek hejtmanky pro cestovní ruch Vít Rakušan (STAN) k tomu řekl, že hnutí STAN se chce seznámit s faktickými výhradami, které mají zástupci ANO. Věc musí do dohodovacího řízení projednat orgány hnutí. Na schůzku chtějí STAN přijít s argumenty a budou se snažit situaci posunout dál. „Samozřejmě přijdeme i s nějakým mandátem, který vzejde z demokratické diskuse v našem hnutí k tomuto personálnímu požadavku,“ dodal Rakušan.

Na dotaz ČTK, zda by výsledkem současné situace mohla být změna koaličního půdorysu, hejtmanka uvedla, že to není otázka, na kterou by mohla odpovědět. „Pro nás je koalice živá, a proto jsme dali podnět k dohodovacímu řízení,“ uvedla.

Starosty by mohla nahradit sociální demokracie

Ve středních Čechách nyní vládne koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů. MF DNES ale zjistila, že se připravuje možná nová varianta koalice. Ve hře je totiž dosud opoziční ČSSD, která by mohla nahradit STAN. Žádná ze stran to oficiálně nepotvrdila, politici už o tom ovšem čile diskutují.

„Samozřejmě něco probleskuje, ale bližší informace vám v tuhle chvíli nejsem schopen říct. Zatím nám účast v koalici nikdo nenabídl, ale samozřejmě bychom se tím zabývali, záviselo by to na tom, jaké by byly podmínky,“ řekl zastupitel a předseda kontrolního výboru Miloš Petera (ČSSD).

„Já jsem to zaslechla, ať už ve Sněmovně, nebo na chodbě. Překvapuje mě to, existuje koaliční smlouva a předpokládám, že ji partneři budou chtít dodržet,“ reagovala poslankyně Věra Kovářová (STAN).

Krajský náměstek pro zdravotnictví Martin Kupka (ODS) míní, že koaliční jednání je naplánované už od poloviny září a jeho cílem bylo udělat inventuru za společným ročním vládnutím. Nejde tedy o schůzku, která by byla svolána bezprostředně dnes.

„Myslím, že se do toho trochu promítá předvolební nervozita,“ komentoval Kupka. Připustil ale, že vyjádření šéfa finančního výboru a zastupitele ODS Michaela Pánka nebylo šťastné. „Veřejně zpochybňovat výběrové řízení, které nebylo uzavřené, kde rada ještě nerozhodla, dobré není,“ uvedl.

Vztahy v koalici se v poslední době vyhrotily mimo jiné kvůli výběrovému řízení na audit u krajské správy a údržby silnic (psali jsme zde). Předmětem sporu se stala soutěž na firmu, která má zkontrolovat účetnictví silničářů. Podle některých názorů by tendr mohla vyhrát společnost s příliš nízkou nabídkovou cenou a je otázkou, nakolik by takový audit byl podrobný a zda by odhalil všechny případné nesrovnalosti.

Hejtmanka pochybnosti kolem soutěže odmítla a mluvila o možném porušování koaliční smlouvy.