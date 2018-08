Chování cizinců v Boleslavi ohlídají i slovenští a polští policisté

„V Mladé Boleslavi pilotně vyzkoušíme projekt mezinárodní spolupráce. Zahraniční policisté nám pomohou s prevencí bezpečnosti v ulicích a dohledem na své občany,“ potvrdil autor projektu, poradce ministra vnitra a boleslavský zastupitel Robin Povšík (ČSSD).

Podle něho se to dá přirovnat k praxi, kdy čeští policisté o prázdninách odjíždějí pomáhat a radit českým turistům do letovisek v Chorvatsku.



„Slovenští a polští policisté nastoupí do služby v Mladé Boleslavi od pondělí a budou tvořit společné hlídky,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Johnová.

Více podrobností ale policie podle ní sdělí až v pondělí. Cílem projektu je snížit množství přestupků páchaných ve městě lidmi, kteří zde trvale nežijí, ale přijíždějí sem bez rodin jen za prací.

Podle Povšíka budou mít slovenští a polští policisté u svých občanů větší respekt.

„Podvědomě má u cizince přestupek řešený policií z jeho státu větší váhu, protože se obává vazby na domov a lepší vymahatelnosti trestu,“ říká. „Podstatné je i odbourání jazykové bariéry, a tedy i lepší řešení problémů a konfliktů,“ vysvětluje Povšík.

Škodovka policistům zajistí bydlení, kampaň proti cizincům odmítá

Policisté budou podle informací MF DNES vybaveni služebními vozidly a budou moci využívat zázemí služebny české policie. Projekt podporuje i automobilka Škoda, která policistům zdarma zajistí ubytování na firemní ubytovně.

Asistovat by cizinci v uniformách mohli rovněž u dopravních nehod zahraničních řidičů v regionu. Polští policisté by měli v Mladé Boleslavi působit měsíc, jejich kolegové ze Slovenska do konce října. Poté bude akce vyhodnocena.

„Velmi tuto možnost vítáme, protože můžeme mít sebelepší zákony, ale musí je mít kdo vymáhat přímo v ulicích. Čím více policistů bude venku vidět, tím lépe,“ říká náměstek primátora Mladé Boleslavi Jiří Bouška (ANO). „Věřím, že pokud se tento projekt osvědčí, tak v něm budeme pokračovat i do budoucna,“ dodal.

V posledních týdnech se v Mladé Boleslavi rozvířila diskuse nad rostoucím množstvím přestupků páchaných právě cizinci. Podle ředitele Městské policie Mladá Boleslav Tomáše Kypty je podíl přestupků spáchaných příchozími dělníky nepoměrně vyšší než trvale žijícími občany.

„Jde především o rušení nočního klidu, popíjení alkoholu na zakázaných místech, veřejné pohoršování a další,“ líčí Kypta.

Opoziční zastupitelé kritizovali, že vedení města problém dostatečně neřeší. Podle Povšíka je za „tristní stav bezpečnosti ve městě“ odpovědný primátor Raduan Nwelati (ODS). Primátor, který je sám 12 let ve vedení města, na problému s kriminalitou cizinců přitom paradoxně postavil kampaň před nadcházejícími komunálními a senátními volbami.

MF DNES jako první informovala, že návrh jeho předvolebního billboardu na toto téma vyvolal bouřlivou diskusi na Facebooku.

Nepřihlášení cizinci krátí městu rozpočet Mladá Boleslav podle náměstka primátora Jiřího Boušky získává ze státního rozpočtu prostředky na zhruba čtyřicet tisíc trvalých občanů a pět tisíc hlášených cizinců. „Na dalších deset až patnáct tisíc lidí, převážně cizinců, kteří tady žijí bez trvalého bydliště, nedostáváme nic,“ říká Bouška. Podle něj tak město přichází o zhruba 200 milionů korun ročně. „Za to už by se daly navýšit platy strážníků tak, aby jich bylo výrazně více a ještě více se investovalo do bezpečnosti,“ dodal.

Rozporuplné reakce sklidil především slogan: „Boleslav je Boleslaváků, nulová tolerance cizincům. Chceš tu pracovat, dodržuj pravidla, jinak tě tu nechceme.“

Ten později doplnil větou, že nulová tolerance se týká cizinců, kteří nedodržují zákony. Jen o několik dnů později už se tyto billboardy objevily v ulicích města.

Nwelati mířil především na zahraniční dělníky pracující pro Škodovku nebo dodavatelské firmy.

„Cizinci dělají ve městě nepořádek, a buď se začnou chovat slušně, nebo je tady nechceme. A je mi fuk, jestli Škodovka potřebuje vyrobit víc aut, nebo ne. Zisky má velké a není nutné je násobit, pokud to bude znamenat zničení města,“ napsal k tomu později.

Dodal, že ho motivovalo právě tvrzení, že s tím město nic nedělá. To podle něj není pravda.

Škoda Auto se proti takové předvolební kampani ohradila. ČTK včera informovala, že vedení firmy poslalo Nwelatimu dopis, kde kritizuje, že zneužívá jméno společnosti Škoda Auto.

„V souladu s etickým kodexem Škoda Auto je pro nás klíčovou hodnotou rovnost šancí a rovné zacházení. Zásadně odmítáme jakoukoli formu diskriminace na základě etnické či národností příslušnosti...“ píše se mimo jiné v dopise, pod kterým je podepsán člen představenstva Bohdan Wojnar.

Nwelati na to reagoval tím, že není proti cizincům. „Vím, že se bez zahraničních dělníků neobejdeme. Na druhou stranu chci, aby tady byli dělníci, kteří se budou chovat slušně. A ti, kdo se nebudou chovat slušně, tak ať si jedou pracovat někam jinam,“ uvedl primátor.

Podle jeho náměstka Boušky se bezpečnost a pocit bezpečí stává největší prioritou radnice.

„Problém se snažíme stále řešit. Podařilo se nám získat dotaci 32 milionů na pokračování asistentů bezpečnosti. Snažíme se o zlepšení vybavení strážníků i investice do kamerového systému,“ dodal Bouška.