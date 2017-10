Radnice zrušila zákaz vjezdu, který způsobil kolaps v pražských Bohnicích

Zrušení zákazu potvrdili mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš a starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). Zákaz do ulice umístili úředníci Prahy 7 na žádost radnice v Troji, pro kterou vyřizují některé záležitosti (psali jsme zde).

Troja chtěla značkou zklidnit dopravu na svém území.

„Odbor dopravy rozhodl o zneplatnění značek a od dnešního rána již neplatí. Praha 7 zároveň svolává jednání všech zúčastněných stran, abychom našli řešení situace,“ řekl Vokuš. Troja má sice svou radnici, některé záležitosti pro ni však řeší úředníci radnice Prahy 7.

Kdy značky z ulice zmizí, není jasné. Podle Vokuše zatím zůstávají na místě přelepeny. „Až se najde řešení, pak budou odstraněny,“ řekl. Značka zakazovala vjezd do ulice mezi 07:30 a 09:30.

O instalaci značky požádala radnice v Troji na jaře letošního roku. „Požádali jsme o její umístění v souvislosti s tím, že v Troji nám vznikaly kolony a Trojská ulice byla zcela přeplněna auty. Na základě pondělní situace v okolí Kobyliského náměstí jsme souhlasili s jejím zneplatněním,“ řekl místostarosta Troje Tomáš Drdácký.

Značka měla být dočasná. Radnice by do budoucna chtěla, aby byl na křižovatce ulic Lodžská a K Pazderkám semafor a aby tu vznikl infosystém, který by řidiče upozornil na kolony v Troji. Situaci by prý pomohlo rovněž zprůjezdnění Trojské v úseku od křižovatky s ulicí Pod Lisem do Kobylis.

V pondělí způsobil zákaz kolony zejména v okolí Kobyliského náměstí. V kolonách uvázly autobusy MHD, které nabraly až půlhodinové zpoždění. Podle zprávy dopravního podniku, kterou má ČTK k dispozici, se linky zpožďovaly až o 30 minut. V některých případech to bylo dokonce 50 minut. Šlo zejména o kratší linky, které Kobyliské náměstí projížděly vícekrát.

Proti zavedení zákazu vjezdu se již v pondělí postavily Praha 8 a magistrát. „Je to dopravní nesmysl,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Radnice Prahy 7 sdělila, že o umístění značky vedení městské části nerozhodovalo a nemá s ním nic společného. „Jedinou spojitostí je, že odbor dopravy Prahy 7 vykonává pro městskou část Praha-Troja státní správu, jelikož Troja není městskou částí s rozšířenou působností,“ uvedl starosta Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice). Místostarosta Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice) řekl, že politici nemohou zasahovat do rozhodování úředníků státní správy.