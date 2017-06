Orloj nezakryje při rekonstrukci reklamní plachta, řekl radní Wolf v Rozstřelu

Podle orlojníka Petra Skály je pražský orloj opředený řadou mýtů. S jistotou o něm přitom víme jen málo věcí.

Oprava Staroměstské radnice byla podle Skály i Wolfa nezbytná. „Už byla na řadě plánovaná oprava orloje, která se dělá co deset let. Je toho tam opravdu hodně, co je třeba dát do pořádku,“ řekl v Rozstřelu orlojník Petr Skála.

„Když se podíváme na stav radnice z technického hlediska, tak byl špatný. Radniční věž se však rekonstruuje průběžně napříč staletími. Například výtah, který vede na ochoz věže, je poměrně nový,“ doplnil Wolf.

Radnice se podle něho navíc rekonstruuje v etapách tak, aby turisté vždy mohli alespoň něco vidět. „Buď uvidí Prahu ze shora z ochozu, nebo uvidí orloj,“ řekl Wolf. Turisté chodí do centra Prahy během celého roku a není tedy žádná část roku, která by byla pro opravy nejvhodnější.

„Na stroji bude provedena celá řada úprav,“ řekl orlojník Skála a připomněl, že se Staroměstské náměstí pyšní nejstarším funkčním orlojem na světě.

Původní mechanismus je již šest set let stejný. Zejména během dvacátého století však podle Skály docházelo k řadě jeho úprav.

„Nemůžeme vrátit stroj do úplně původní podoby, i když z kreseb přibližně víme, jak vypadal,“ řekl Skála s tím, že původně na orloji chyběla stříška. „Ta přibyla až v renesanci,“ dodal.

Etapa, během níž se bude opravovat samotný stroj, bude podle Wolfa trvat do června 2018. Přes věž bude v tu dobu viset plachta s fotografií technického skvostu. „Na plachtě nechceme řádnou reklamu,“ řekl Wolf.

Řeč v Rozstřelu přišla i na případnou dostavbu Staroměstské radnice, jejíž část byla během druhé světové války rozbombardovaná. Podle Wolfa je to velmi citlivá otázka a nejprve by se mělo důkladně diskutovat o tom, v jaké podobě a zda vůbec dostavbu radnice realizovat. Referendum mezi Pražany by v tomto případě spíše nepodpořil. „Některé věci je třeba, aby rozhodli odborníci,“ řekl radní. Jistý si je naopak tím, že by se na Staroměstské náměstí měl vrátit Mariánský sloup, který byl stržen v roce 1918.

Rekonstrukce se dokončí k stému výročí republiky

Oprava za 48 milionů začala letos v dubnu. Postupně projde rekonstrukcí krov věže Staroměstské radnice, ochozy, arkýř v kapli a nakonec i samotný orloj, který bude zcela zakryt v lednu příštího roku na pět měsíců (víc o rekonstrukci zde).

Samotné opravy na radnici ale potrvají až osmnáct měsíců, momentálně je uzavřena věž s ochozem.

Restaurátoři už například snesli z fasády věže třímetrákovou sochu (víc jsme psali zde), protože některé plastiky z umělého kamene vystřídají starší pískovcové sochy. Snesli také vzácné kalendárium, které se nacházelo pod astronomickým ciferníkem Staroměstského orloje (víc o tom zde).

Prozkoumejte pražský orloj očima apoštola. Nasadili jsme mu kameru:

VIDEO: Nasadili jsme kameru apoštolovi v orloji Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

