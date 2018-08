Práh italské ambasády nevadil kočárům, dnes ho zdolá jen italský vůz

Rozhovor s velvyslancem Aldem Amatim Češtinu ovládá italský velvyslanec Aldo Amati velmi dobře. Dokonce ve své kanceláři poslouchá při práci zprávy v češtině. Praha se mu zalíbila natolik, že v ní chce po skončení své diplomatické kariéry zůstat. Italské velvyslanectví (2.8.2018) Co říkáte jako Ital na teplé pražské letní počasí?

Než jsem sem přijel před čtyřmi lety, skutečně jsem neočekával tak horké počasí. Překvapilo mě, že v Česku tak málo prší, zároveň jsem ale rád za takové množství slunných dnů. Předtím jsem byl v zemích, jako je Rusko nebo Velká Británie, kde slunce tolik nevidíte. Jelikož jsem se rozhodl, že po skončení diplomatické kariéry budu žít v Praze, jsem rád, že je tady tolik slunce. Překvapilo vás na Praze ještě něco dalšího?

Poprvé jsem tady byl v roce 1987, proto jsem byl překvapen, když jsem se v roce 2014 vrátil do nádherného, kompletně opraveného města. Nejraději mám to, jakým způsobem je Praha osvětlena v noci. Rozhodně ji řadím mezi tři nejkrásnější hlavní města v Evropě. Co se vám tady naopak nelíbí?

Nic negativního mě nenapadá. I když jedna věc by tu asi byla. Víte, já jsem se učil řídit v Římě. Takže si asi dovede představit, že mi Češi připadají za volantem strašně pomalí. To je asi jediná věc, která mě trochu rozčiluje. Jaká místa v Praze máte rád?

Oblíbených míst mám několik. Moc se mi líbí například Kampa. Nejraději se tam procházím v zimě, kdy tam není tolik turistů. Také mám moc rád Vyšehrad. Je to překrásné místo, kam vždy beru své hosty. Mám oblíbené i některé restaurace. Vaří v nich italskou kuchyni?

Já zbožňuji hlavně japonskou kuchyni, strávil jsem v Japonsku čtyři roky a do tamní kuchyně jsem se zamiloval. Ale je pravda, že italských restaurací je v Praze mnoho. Jsou to různé typy, některé jsou trochu snobské a opravdu drahé, jiné jsou dobré. Jak se vám líbí budova velvyslanectví? Máte nějaké oblíbené místo na ambasádě?

Je to opravdu obrovský palác, připadal jsem si tu na začátku jako v muzeu. Mé oblíbené místo je kuchyně mé rezidence, která je o patro výše. Z jejího okna je vidět americká ambasáda a rád se dívám i na ruch v Nerudově ulici. Jak jste na tom s češtinou?

Mám ji moc rád. Je to ale těžký jazyk a myslím, že lépe rozumím než mluvím. Nemám problém sledovat české zprávy nebo se s lidmi bavit o běžných věcech. Ještě musím hodně studovat (přechází do češtiny, pozn. red.). Ale postupně se zlepšuji. Teď budu v Praze končit a pojedu jako velvyslanec do Polska. Takže bych se rád naučil i základy polštiny. Ale čeština je pro mě důležitější.