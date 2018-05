Libeňský most bude při povodni hrází, tvrdí odborníci a jsou pro stržení

Most přes řeku má oblouky, kterými sice voda protéká, ale na něj navazujícími částmi mostu neproteče. Při větších povodních by tak mohl vzniknout problém.



„Máte pět polí přes řeku a vedle přehradu, navazuje na to třináct děr a jenom dvě jsou použitelné pro průtok vody. Ostatní jsou zazděné třeba luxferama nebo jsou přes ně schodiště. Takže kapacita průtoku je strašně malá. Je (stavitele) to tehdy nezajímalo, protože okolo byla louka, která byla zatopena. To dnes není dobře možné. Proto mluvím o libeňské přehradě,“ řekl projektant a mostař Václav Mach.

Podle Macha by se navíc finančně nevyplatilo směrem do Libně stavět nový takzvaný inundační most, pod kterým by protékala voda. Byl by totiž úzký, stejně jako současný most přes řeku, který nesplňuje dnešní normy.

Betonové části jsou degradované, stejně jako rámové konstrukce, a zkorodovaná je i výztuž mostu, odpadly z něj kusy betonu a poškozena jsou i schodiště. „Tam i památkáři uznávají, že se musí zbourat a že oprava není možná,“ řekl Vítek.

Další problém je podle komise, že jednotlivé oblouky spolu tzv. nespolupůsobí, což je prý nebezpečné. „Tramvaje vyvolávají dynamické zatížení a dnešní předpisy nepřipouští betonovou konstrukci, která je dynamicky zatěžována,“ řekl Vítek.

Zástupci rady zopakovali, že stavba nového mostu vyjde Prahu levněji a bude dříve dokončen. Rovněž roční údržba bude levnější a nový most bude mít delší životnost.

Pražští radní podpořili zbourání Libeňského mostu, ale demolici musí ještě potvrdit pražští zastupitelé.

Most z roku 1928 nebyl nikdy opravován. O rekonstrukci či zbourání mostu se už roky vedou spory. Část politiků a obyvatel prosazuje opravu, považují most navržený Pavlem Janákem a Františkem Menclem za architektonicky a památkově cenný. Osud mostu v minulosti řešilo i ministerstvo kultury, památkou ho ale neprohlásilo.