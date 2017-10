Pražské radnice vyjednaly semafor do Bohnic a opačné otevření Trojské

Spor mezi městskými částmi se vyhrotil minulý týden, když se starosta pražské Troje Tomáš Bryknar zasadil o umístění značky zákazu vjezdu do ulice K Bohnicím (psali jsme zde).



„Doprava se přesunula do ulice K Bohnicím, kde se každé ráno tvořily kolony, které stály až k Bohnicím. Blokovalo to i autobusové linky 112 a 236. Dlouhodobým řešením by byla světelná závora nebo semafor na křižovatce Lodžská a K Pazderkám, který by auta dávkoval,“ vysvětlil svůj krok Bryknar.

Značkou zákazu vjezdu chtěl prý upozornit na problémy s dopravou. V Praze 8 však nastal dopravní kolaps, tvořily se kolony a lidé museli chodit na metro pěšky. Praha 7 pak značku během jednoho dne odstranila (psali jsme zde).

Trojskou půjde projet obráceně

Pondělní společná schůzka dotčených radnic přinesla výsledky. „Dohodli jsme se na tom, že se změní průjezdnost ulice Trojská. Ulice bude nově průjezdná ze severní části na jih, tedy od Kobyliského náměstí k ulici Pod Lisem. Je to přesně naopak, než to bylo dosud. V opačném směru z jihu na sever projet nepůjde,“ sdělil starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Tato změna by mohla dopravu výrazně zlepšit. „Ulice bude ze severní části průjezdná už od prvního listopadu,“ dodal starosta Prahy 8.

Určité řešení čeká i problematickou ulici K Bohnicím. Přibude tu radar na měření rychlosti, řada řidičů zde totiž nedodržuje maximální povolenou rychlost, která je třicet kilometrů v hodině.

„V Troji je v devět ráno půlkilometrová kolona. Věříme, že tyto kroky pomohou situaci zlepšit,“ řekl Bryknar.

Dalším z opatření bude digitální informační systém o aktuální dopravní situaci pro řidiče přijíždějící ze severu.

Náměstek primátorky Petr Dolínek navíc připraví odbornou studii o dopravní situaci na severu Prahy. Aut totiž v posledních letech rapidně přibylo.

Jednání se dotklo i plánovaného semaforu, který by mohl podle starosty pražské Troje dávkovat auta, která jedou do Troje i na Kobyliské náměstí. Účastníci jednání odsouhlasili, že se semafor umístí na křižovatku Lodžská a K Pazderkám.

„Umístění semaforu je otázkou řady měsíců,“ doplnil Petrus.