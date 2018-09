Lucemburská ambasáda sídlí u svatého Apolináře a bývalé Jedové chýše

Češi pozvedli Lucemburky, myslí si velvyslanec Být diplomatem v Praze je splněným přáním lucemburského velvyslance Gérarda Philippse, který je v Česku na své poslední misi ve svém profesionálním životě. Lucemburkové jsou významným rodem v českých dějinách. Není trochu paradox, že velvyslanectví Lucemburska sídlí v poměrně malém domě?

Jsme malý národ, nemyslím, že bychom potřebovali velký palác. Pro větší akce využíváme rezidenci, kterou máme v Praze 5. Co se týče důležitosti Lucemburků, myslím, že rod lucemburských vévodů byl jedním z nejvýznamnějších v Evropě. Ne kvůli Lucemburkům, ale proto, že se spojili s Přemyslovci. Slávu rodu přineslo včlenění země do Království českého. Jinak bychom zůstali jen nepříliš významným regionem na západě kontinentu. Překvapilo vás v Praze něco, když jste ji poprvé navštívil?

Jako velvyslanec jsem přijel téměř před rokem, ale v Praze jsem byl samozřejmě již dříve. V 90. letech jsem se tu každé dva či tři měsíce účastnil schůzek na ministerstvu zahraničí. Navštívil jsem takto Prahu zhruba patnáctkrát, plus několikrát i soukromě. Město jsem proto již znal, tedy jeho hlavní turistické trasy. Když jsem teď po letech znovu přijel, viděl jsem velké rozdíly. Zaujalo mě, jak se pracuje na tom, aby historické budovy vypadaly lépe, aby se zachovalo kulturní dědictví. Jaké je vaše oblíbené místo v Praze?

Asi Karlův most v šest ráno, když je prázdný. Mezi má oblíbená místa patří také Vyšehrad, který nabízí fantastický výhled na Hrad a město. Navíc je to krásná pevnost sama o sobě, původní sídlo panovníků, než se přesunuli do Hradu na druhý břeh. Navštívil jste v Praze všechna místa spjatá s Karlem IV.?

Některá ano, ale ještě musím navštívit mnoho míst, a to i mimo Prahu. Nejen těch, která se týkají Karla IV. Výjimečný okamžik jsem zažil loni na výstavě korunovačních klenotů. Tyto symboly, které před dávnou dobou spojily naše země skrze dynastii Lucemburků, běžně k vidění nejsou. Jak vám jde český jazyk? Učíte se jej?

Češtinu považuji za velmi obtížný jazyk. Za svůj život jsem se naučil šest jazyků. Tím posledním byla dánština. Ta byla jednoduchá, protože už jsem uměl jazyky, které se jí podobají. Jsem lingvista, mám jazyky rád, jenže čeština je slovanský jazyk, který má jinou strukturu. Aby se jej člověk naučil, musel by se mu věnovat denně. A já na to nemám bohužel čas. Jsem totiž velvyslancem nejen pro Česko, ale také pro Ukrajinu a Estonsko, kam pravidelně jezdím a denně sleduji zprávy z těchto států. Česky tak umím jen několik slov, která používám třeba při nákupu. Pozdrav, poděkování, počítání...