Na fasádě moderní ambasády Kanady v Bubenči se zrcadlí okolní historie

Velvyslankyně Barbara C. Richardsonová pochází z hornaté části Kanady. (6.9.2018)

Přestože je Barbara C. Richardsonová velvyslankyní Kanady v Praze, snadno by zapadla mezi Čechy. Je fanynkou hokeje i sarkastického humoru. Přesto sama říká, že Češi jsou oproti Kanaďanům vážnější.

V češtině máme kanadskou noc, při které si lidé dělají naschvály. Máte něco podobného v Kanadě?

Vůbec nevím, proč se tomu tak říká. Proč by to někdo pojmenoval po Kanadě? Děláme aprílové žertíky, ale to platí pro celou Severní Ameriku. Nic jako kanadskou noc nemáme. Ale vím, že poblíž Jindřichova Hradce je Česká Kanada. Z mně neznámého důvodu. (Do rozhovoru se zapojuje fotograf: „Možná je to kvůli tomu, že v Česku je velká komunita trampů, kteří měli romantické představy o Kanadě. Za komunismu nemohli cestovat, takže vycházeli jen z toho, co četli, a pojmenovali tak místo, které bylo jejich představě Kanady podobné...“ )

Překvapilo vás něco v Praze, když jste do ní přijela?

Vedle krásy města hlavně počasí. Není tu moc sněhu, což mi je příjemné, protože pocházím z krajiny plné ledu a sněhu. Ale zároveň je tu počasí nečekaně chladnější. Zvlášť uvnitř velkých hradů a katedrál v zimě mrzne. S takovou zimou jsem nepočítala, takže jsem už měla pár docela trapných momentů, když jsem šla na několik akcí a neuvědomila si, že bych se měla obléci tepleji, vzít si zimní bundu, boty, rukavice, čepici. No a mrzla jsem.

V předsíni jsem viděl vystavené dva podepsané dresy. Předpokládám, že sledujete hokej.

Samozřejmě. Je jedna vášeň, které naše země sdílejí, a tou je lední hokej. Jak zde, tak v Kanadě vyrůstáme s hokejem. Je to část naší kultury. Dresy, o nichž teď mluvíte, jsem dostala od naší reprezentace, když bylo v Česku mistrovství světa v hokeji. Když máme akci v rezidenci, je to věc, o které se hosté baví. Každý Čech, který sem přijde, na to svede řeč.

Co dalšího podle vás mají naše země společné?

I když vy jste často vážnější než my, tak máme podobný smysl pro humor. Nebereme se tak vážně. Rádi si děláme srandu sami ze sebe. Český humor je občas velmi sarkastický. I proto mám také ráda díla Davida Černého. Třeba miminka na Kampě, kůň vzhůru nohama v Lucerně. Zbožňuji to. Jedno dílo je i v podniku, kam ráda chodím.

O jaký jde?

Hergetova Cihelna poblíž Karlova mostu. Od Černého jsou tam dva muži a jejich přirození jdou nahoru a dolu a stříká z nich voda. A stojí na siluetě České republiky. Typický Černý. Jinak mám ráda obecně podniky, odkud je výhled na mosty nad řekou a dá se tam sedět venku. Je kouzelné, když se stmívá a rozsvítí se světla.

Jak v Praze trávíte volný čas?

Procházím se. Užívám si, že na rozdíl od velkých měst, kde musíte jezdit autem, abyste se někam dostal, tak tady za 45 minut projdete pěšky centrum. To ráda dělám o víkendech. Sedávám venku, koukám se, jak se lidé procházejí, dávám si pivo, jdu do obchodů anebo jen chodím a objevuji nová místa.

Jak vám jde český jazyk?

(přechází do češtiny) Slabý. Strašný. (vrací se do angličtiny) Hrozné. Čeština mi moc nejde. Teď začínám trochu rozumět, když poslouchám, ale nemluvím. Bohužel.