Nové mosty a byty pro tisíce lidí, takový bude v Praze rok 2019

Co čeká Prahu v roce 2019 Další práce na Národním muzeu

V únoru získá historická budova kolaudaci, poté začnou instalace stálých expozic a otevře se propojovací tunel. Bourání hasičské stanice v Argentinské

Nová moderní základna nahradí původní dřevěnou z roku 1942. Ta se začne bourat příští rok. Parkovací zóny

Systém parkovacích zón by se měl na jaře rozšířit do Prahy 9. Mobilní signál v metru

V roce 2019 je v plánu pokrytí dalších 21 stanic metra mobilním signálem. Výstavba na brownfieldech

Stavět se mají začít čtvrtě Smíchov City a Rohan City. Metro D

Příští rok by měl začít geologický průzkum za 930 milionů korun pro výstavbu metra D. Diagnostika Palackého mostu

TSK kompletně prověří Palackého most před velkou rekonstrukcí. Revitalizace náměstí

Začít by měly práce na Václavském, Malostranském i Karlově náměstí. Nové mosty

Začnou projektové práce na novém Dvoreckém mostě mezi Prahou 4 a 5. Stavět se bude provizorní lávka v Troji. Parkovací dům

Začne stavba parkovacího domu na Černém Mostě.