Lídr Pirátů doufá v pražskou vládu bez kmotrů, tramvaje by vedl okruhem

Piráti se v opozici už čtvrtý rok stavějí do role nejhlasitějších kritiků vládnoucí koalice na magistrátu a podobně to nyní vypadá i ve Sněmovně. Zvládli byste také přijmout plnou odpovědnost a sami vládnout?

My jsme jen nekritizovali. Na magistrátu jsme prosadili různé záležitosti týkající se digitalizace, například platformu otevřených dat Golemio. A ani ve Sněmovně nejsme pouze kritiky, podařilo se nám protlačit, že se místní referenda budou konat spolu s volbami nebo že došlo ke zřízení vyšetřovací komise k OKD, a předkládáme různé novely zákonů, například o střetu zájmů nebo o Airbnb.

Přesto však v případě vaší účasti ve vládnoucí koalici se dostanete do úplně jiné pozice než dosud. Bude vám vůbec vyhovovat?

Nebojím se toho, protože máme tým složený z odborníků. Na kandidátce máme například absolventa univerzity v Cambridge, člověka vyšetřujícího finanční zločiny a podvody ve firmách od Belgie po Pákistán, a nechybí ani ministerská radní, která řídí evropské projekty. A já sám jsem například navrhl a realizoval několik rozsáhlých informačních systémů.

Mluvíte sice o odborné kvalifikaci, ale nechybí zejména vám i politické zkušenosti, když kandidujete do tak vysoké funkce, jako je primátor Prahy?

K tomu ale v minulosti už také docházelo, protože Bohuslav Svoboda neměl při svém zvolení primátorem zkušenosti z politiky ani z pražského komunálu. Já chodím už teď na jednání magistrátního výboru pro zdravotnictví a bydlení, sleduji jednání pražského zastupitelstva a chodím na otevřené porady pirátských zastupitelů. Nemám pocit, že bych byl komunální politikou nepolíben.

Jako handicap to tedy nevnímáte?

Tak to určitě nevnímám. Možná nemáme kandidátku složenou ze zasloužilých starostů, ale máme tam stávající zastupitele hlavního města i některých městských částí. Nemám tedy obavu, že by náš tým byl politicky nezkušený.

Pokud byste se stal členem rady města, které oblasti byste se chtěl věnovat?

Osobně svoji největší kompetenci vidím v oblasti managementu, zdravotnictví a IT. To jsou záležitosti, kde bych nejvíce dokázal Praze pomoci.

Kolik tipujete, že Piráti dostanou procent ve volbách do zastupitelstva hlavního města?

Potřebujeme takový výsledek, aby nás nemohli obejít kmotři. To znamená, aby nevznikla koalice neschopných a všehoschopných, tedy ANO a ODS. To je výsledek, který je zásadní pro to, aby v Praze mohla nastat změna, o které mluvíme. Z historie víme, že třicet procent nemusí stačit na to, aby vás kmotři neobešli. Proto bychom chtěli získat přes třicet procent.

Pokud hodláte zamezit vládě ANO nebo ODS, s kým chcete po volbách jednat o koalici?

Máme jasnou povolební strategii. Jedná se o osobnostní požadavky na možné koaliční partnery, ale ty jsou poměrně minimalistické. Nechceme spolupracovat s lidmi s korupční historií a těmi, kteří by kumulovali svoje funkce.

Lídr TOP 09 Jiří Pospíšil sice avizoval, že by se postu europoslance vzdal, ale co spolupráce s uskupením Praha sobě, kde je jedničkou Jan Čižinský? Ten by sice mohl skončit jako poslanec, ale znovu kandiduje na starostu Prahy 7.

Věřím, že i to se podaří vyřešit, když by na to přišlo. Myslím si, že jednotlivá uskupení mají na svých kandidátkách dostatek lidí, které mohou vyslat do rady města. Na osobnostních požadavcích by jednání zkrachovat neměla.

Jaké jsou další vaše požadavky na případné partnery?

Nám jde především o program, se kterým jdeme do voleb. Jedním z našich pilířů je transparentní a profesionální radnice. A je zjevné, že s některými stranami budeme průnik v tomto bodě hledat poměrně obtížně.

Proč? Vždyť takový bod v programu mají snad všechny strany.

Například ODS a ANO blokují zrušení výjimky pro ČEZ z registru smluv. Přesto budeme jednat o spolupráci se všemi demokratickými stranami.

To je ale přeci záležitost celostátní, nikoliv komunální politiky.

To nebyl jen ojedinělý úlet na úrovni Sněmovny. Ty strany fungují úplně stejně i na pražském magistrátu.

Jedním z velkých témat současné koalice na magistrátu byly projekty Smart City. Piráti je však ve velkém kritizovali. Co byste dělali jinak?

Ze Smart City se v Praze stal způsob, jak koupit drahé hračky u spřátelených firem. Máme předražené wifi na Petříně, solární lampičky umístěné pod stromy nebo nabíjecí lavičky, na nichž se příliš nedá sedět. Pro mě tato oblast znamená, že máte signál a data v metru, on-line informaci, že tramvaj má zpoždění, nebo že máte aplikaci, která vás naviguje na volná parkovací místa. Dosavadní postup byl nekoncepční, měl výhodu jen v tom, že se u toho výsledku dala dobře fotit selfíčka.

Mezi hlavní témata vašeho programu patří oblast bydlení, kde například slibujete více bytů a méně kanceláří. Jak toho chcete docílit, když se jedná o projekty soukromých developerů?

To se týká řešení krize dostupnosti bydlení a je nutné aplikovat vyvážený mix různých opatření. Například odbrzdit výstavbu v brownfieldech. Paralelně s tím chceme prosadit digitalizaci stavebního řízení, která je zrychlí. Dalším problémem je téma krátkodobého bydlení jako Airbnb, což řešíme návrhem předloženým do Sněmovny. Také musíme rehabilitovat městské nájemní bydlení a družstevní bydlení.

Tato opatření mohou v dohledné době reálně zlepšit situaci?



Další důležitou součástí je oprava a využití stávajících prázdných městských domů, a navíc by město mělo získat peníze ze státního rozpočtu na sociální bydlení.



Jak chcete podpořit družstevní bydlení?

Tak, že město dá družstvu zasíťovaný pozemek, majetkově do něj vstoupí, a až družstvo postaví bytový dům, část bytů dá zpět městu. To v nich pak může uskutečňovat svoji bytovou politiku.

Měla by i sama Praha stavět nové byty?

Musí to být mix více opatření. Jedním z nich může být i to, že město vezme svůj pozemek a samo na něm postaví domy, jako to dělalo dříve.

Jak hodnotíte aktuálně se rodící Metropolitní plán, který definuje rozvoj Prahy na desetiletí dopředu?

Chceme multicentrickou Prahu, kde vznikne ve městě více lokálních center typu Anděl. To následně zmenší potřebu cestovat a zlepší dopravu ve městě. Podle nás musí být Metropolitní plán ve výsledku jasně čitelný pro veřejnost, ale také pro developery i úředníky.

V programu uvádíte, že chcete dobudovat tramvajový okruh kolem centra Prahy. Co tím konkrétně myslíte?

Jde o to, mít kolejovou dopravu, která nepovede pouze z periferie do centra, ale spojí i sousední čtvrti kolem centra města. Řešit to okružní linkou metra by bylo na desítky let, proto je jednodušší to udělat pomocí tramvají. Chybí zejména postavit Dvorecký most, kudy by jezdily tramvaje mezi Prahou 4 a 5. Podobně metropole postrádá třeba i spojku přes řeku mezi Dejvicemi a Bohnicemi. Kromě toho je ale samozřejmě prioritou dostavba metra D a železniční spojení na letiště a do Kladna.

V létě jste cestoval po evropských metropolích, abyste načerpal inspiraci pro řešení problémů Prahy. Co jste se dozvěděl?

Byli jsme v Kodani, která je nejvstřícnější k cyklistům. Důvodem, proč lidé v Praze nesedají na kolo, je bezpečnost. Proto musíme začít stavět více vyhrazených cyklostezek. Také jsme jeli do Vídně, kde jsme se byli podívat, jak postupují v otázce bydlení. A v Barceloně jsme sledovali, jak řeší oblast Smart City či participativní rozpočtování, kde občané hlasováním rozhodují o směřování části rozpočtu.

To už ale v řadě pražských městských částí dávno funguje.

To je sice pravda, ale my to chceme zavést i na celoměstské úrovni, jako je tomu v Brně, kde už nyní máme radního.